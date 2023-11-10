Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi
ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırması ile kesildi.
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