Video Haber Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü
Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

Çanakkale’de şiddetli yağış: Cadde ve sokaklar göle döndü

04.11.2023 | 21:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

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