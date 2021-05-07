CHP'de bir tecavüz skandalı daha! 16 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu | Video
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CHP'de tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından göreve getirilen CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un, 16 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği iddia edildi. Öte yandan Süleyman Karabulut'un, bu olayın kapatılması için ailesine para verdiği iddia edildi.