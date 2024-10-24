Video Haber Selçuk Bayraktar "Milletimize başsağlığı diliyorum"
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar "Milletimize başsağlığı diliyorum"

24.10.2024 | 17:25

Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

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