Selçuk Bayraktar "Milletimize başsağlığı diliyorum"
Selçuk Bayraktar, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.
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