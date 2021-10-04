Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremiyor | Video
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Son dakika haberi... Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'da dünya genelinde bir çökme yaşandı. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara şu an için erişim sağlayamıyor. Yaşanan gelişme bir anda Twitter gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Twitter kullanıcıları kısa sürede konuyla ilgili olarak binlerce paylaşım yaptı. Konuyla ilgili olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıklamada bulundu. Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.