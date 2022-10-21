Veli Ağbaba: ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ ‘Türkiye'nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil’ | Video
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ağbaba, “Türkiye'nin huzur ve barışı için gerekli olan bir profil olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca partimizin hem milletvekilleri hem belediye başkanları ve örgütü tam olarak arkasında. Bizim adayımız doğal olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu” dedi.