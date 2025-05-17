Video Haber Yeni doğalgaz keşfi Türkiye'ye neler katacak? | Video
Yeni doğalgaz keşfi Türkiye'ye neler katacak? | Video

Yeni doğalgaz keşfi Türkiye'ye neler katacak? | Video

17.05.2025 | 15:53

A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Altuğ Karataş, son keşifle birlikte Türkiye'nin doğalgaz adımlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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