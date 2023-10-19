Yol kenarında beklerken sırtında vuruldu
Malatya’da yol kenarında beklerken, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
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