Video Hava Durumu SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video
SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video

SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video

26.04.2023 | 10:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM oraj uyarısında bulundu. Oraj soğukları nedir?.

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