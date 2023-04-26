SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM oraj uyarısında bulundu. Oraj soğukları nedir?.