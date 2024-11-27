Can Borcu 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle 27.11.2024 | 11:13 atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Can Borcu'nın 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! VİDEO DEVAM EDİYOR

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, izleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan "Can Borcu"nun ilk tanıtımı yayınlandı.