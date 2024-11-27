Video Holding Can Borcu 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
Can Borcu 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Can Borcu 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

27.11.2024 | 11:13

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Can Borcu'nın 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, izleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan "Can Borcu"nun ilk tanıtımı yayınlandı.
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