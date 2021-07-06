Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Antakya'da ortalık toz duman!

atv Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı... "Sana söz veriyorum, rahatsız etmeyeceğim bundan sonra sizi"

'Kalp Yarası', güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

ANTAKYA'DA ORTALIK TOZ DUMAN!

Ferit'in Ayşe'yle düğüne gelmesi herkeste büyük şok yaşatırken hayal kırıklığı yaşayan Hande, bu durumu bir türlü kabullenmek istemedi. Karşılaştığı manzaradan rahatsız olup İstanbul'a dönmeye karar veren Ayşe, Ferit'in aldatıldığını anlayınca nikâh masasına oturdu. Bu nikâhı kabullenemeyen Azade dayanamayıp orayı terk etti. Azade, bu durumu sineye çekemedi ve herkesten hesap sordu. Ancak Sinan'ın, Ferit ve Ayşe'yi eve getirmesiyle, gözler Azade'ye döndü. Gelini kabul edecek miydi? Azade beklenmedik bir şekilde yeni geline el öptürerek herkesi şaşırttı. Ayşe'yi kabullenmiş gibi gösterip, onu araştırması için adamını İstanbul'a gönderdi.

Diğer yandan büyük hayal kırıklığı yaşayan Hande de durmadı. Konağa giderek Ayşe'nin karşısına dikildi ve ortalığı birbirine kattı. Azade, İstanbul'dan aldığı bilgilere güvenerek "eski" dünürlerini kahvaltıya davet ederek Ayşe'nin kim olduğunu gözler önüne serdi ve onu gelini olarak kabul etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ferit'in Ayşe hakkında aşk sözleri ve açıklamaları herkesi, özellikle Hande'yi şoke etti.

Gözü dönen Hande, Yaman ve Ferit'le aynı anda çiftlikte buluştu. Eline aldığı silahla Yaman'ın Ferit'i ikna etmesini istedi. Ancak Yaman aralarında yaşananların yalandan ibaret olmadığında ısrar edince; Hande, silahı kendi kafasına doğrulttu. Ferit'in ikna etmesiyle yumuşayan Hande, Yaman'ın Ferit'e "Ne gördüysen o" demesiyle bir anda silahını ateşledi.

Hande'nin silahından çıkan kurşun, o sırada Fırtına ile dertleşmek için ahırda olan Ayşe'yi vurdu.

FERİT, AYŞE İÇİN HERKESİ KARŞISINA ALDI!

KALP YARASI TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ OLDU!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi 'Kalp Yarası' ikinci bölümüyle ekrana geldi.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kategorilerde zirveye yerleşti.

Kalp Yarası'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %5,50 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı,

AB'de %3,85 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı,

20+ABC1'de ise %4,72 izlenme oranı ve %16,41 izlenme payı alarak

birinci oldu.