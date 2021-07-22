Kalp Yarası 4. Bölüm (26 Temmuz Pazartesi) Fragmanı yayınlandı! Kavuşamayan aşıklar...

atv Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ben senin gibi kimsenin paçasına yapışmam!"

ÜNLÜ OYUNCU SERENAY AKTAŞ "KALP YARASI"NDA!

atv'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası'na ünlü oyuncu Serenay Aktaş konuk oluyor.

Serenay Aktaş; dizinin dördüncü bölümünde Ebru karakterine hayat verecek.

Ebru, Sinan'ın (İnanç Konukçu) gençlik aşkı. Zamanında Azade Sancakzade engeliyle karşılaşan ve kavuşamayan aşıklar yıllar sonra ilk kez çocuklarının okulunda karşılaşıyor.

Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Kalp Yarası, yeni bölümüyle de izleyiciyi ekran karşısına kilitleyecek.

Kalp Yarası, dördüncü bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi akşamı atv'de!