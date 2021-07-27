Kalp Yarası 5. Yeni Bölüm (2 Ağustos 2021 Pazartesi) Fragmanı yayınlandı izle! Şok boşanma kararı... Aşkta sebep aranır mı?

atv Kalp Yarası 5. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Asıl gönül macerası sende Ayşe Hanım; boşanalım!"

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamına damgasını vururken, #KalpYarası etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Kalp Yarası'nın 4. Bölüm etiketi #KalpYarası, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

AYŞE, FERİT'TEN BOŞANMAK İSTEDİ!

Dizinin dördüncü bölümünde, herkes Yaman'ın babasının cenazesinde bir araya geldi. Cenazede beklemediği şekilde Ayşe'yi gören Hande'nin Ayşe ve Ferit'in ayrılığıyla ilgili sevinci yarım kaldı.

Baha'nın ablası Seda'nın konağa gelmesiyle tüm gözler Ayşe'nin üzerine çevrildi. Ferit ve Ayşe durumu toparlamaya çalışsa da Azade'nin şüphelenmesine engel olamadı. Azade, bu davetsiz misafir hakkında bilgi toplaması için Kerim'i görevlendirirken, Hande'yi de durumdan haberdar etti. Hande herkesten gizli Seda'nın peşine düştü. Seda ise evlendiğini öğrendiği Ayşe'den hesap sordu.

Ayşe ve Seda'nın konuşmalarına istemeden de olsa kulak misafiri olan Ferit, Baha'nın varlığından haberdar oldu. Ferit durumu yanlış anlayınca, Ayşe ve Ferit arasında gerilim dolu bir süreç başladı.

Ferit, Seda'dan duyduklarıyla büyük üzüntü yaşayan Ayşe'yi teselli etmek istedi. Ayşe'nin keyfini yerine getirmek için Fırtına'nın yanına götürdü. Ayşe'nin kalbinde Baha'nın olduğunu düşünen Ferit, ona özgür olduğunu ve istediği zaman gidebileceğini söyledi. Ayşe, Ferit'in bu sözleri üzerine istenmediğini düşünmeye başladı.

Yaman'ın evinde çıkan yangın herkesi çok korkuttu. Kendine yeni bir yol çizen Yaman bu yangınla tüm geçmişinden kurtulduğunu düşündü. Yangın sırasında Yaman ve Ferit'in kozlarını paylaşmasıyla büyük bir kavga yaşandı.

Adnan'ın, Varoğlu ve Sancakzade ailelerinin ortaklığından kurulan yeni şirketin genel müdürlüğüne Yaman'ı aday göstermesi herkesi şok etti. Ferit'in oyuyla Yaman genel müdür olunca konakta ortalık karıştı. Genel müdür olmayı bekleyen Sinan, kardeşinin bu davranışıyla derinden sarsıldı.

Ayşe ile Ferit'le ilgili planlarını devreye sokan Hande, Ferit'in iş seyahatini fırsat bilerek Ayşe'ye bir video izletti. Hande, Ferit hakkındaki sözleriyle Ayşe'nin aklını iyiden iyiye karıştırdı.

Ayşe, Vedia'nın da desteğiyle Ferit'e sürpriz yapmak için İskenderun'a gitti. Ancak arkalarından çevrilen oyundan habersiz olan Ferit ve Ayşe, yanlış anlaşılma sonucu büyük bir tartışma yaşadı. Tartışmanın sonunda Ayşe'nin boşanmak istediğini söylemesi Ferit'e büyük bir şok yaşattı.

"KALP YARASI" HERKESİ EKRANA KİLİTLEDİ!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" dördüncü bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.

Kalp Yarası'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %4,37 izlenme oranı ve %17,44 izlenme payı ve

20+ABC1'de %4,23 izlenme oranı ve %15,87 izlenme payı alarak

birinci oldu.