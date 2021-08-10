Video Kalp Yarası Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe'ye duygularını açtı...

Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe'ye duygularını açtı...

Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe'ye duygularını açtı...
10.08.2021 | 10:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe’ye duygularını açtı... 00:30
Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe'ye duygularını açtı... 10.08.2021 | 10:25
Kalp Yarası 7. Yeni Bölüm 16 Ağustos 2021 Pazartesi Fragmanı yayınlandı izle! Büyük acı... 00:30
Kalp Yarası 7. Yeni Bölüm (16 Ağustos 2021 Pazartesi) Fragmanı yayınlandı izle! Büyük acı... 10.08.2021 | 09:03
Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı 9 Ağustos 2021 Pazartesi Full İzle! Gerçek duyguları ortaya çıktı 00:30
Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı (9 Ağustos 2021 Pazartesi) Full İzle! Gerçek duyguları ortaya çıktı 10.08.2021 | 08:45
Kalp Yarası 6. Yeni Bölüm 9 Ağustos 2021 Pazartesi Fragmanı yayınlandı izle! Cehenneme giden yol... 00:30
Kalp Yarası 6. Yeni Bölüm (9 Ağustos 2021 Pazartesi) Fragmanı yayınlandı izle! Cehenneme giden yol... 03.08.2021 | 10:06
Kalp Yarası 5. Yeni Bölüm 2 Ağustos 2021 Pazartesi Fragmanı yayınlandı izle! Şok boşanma kararı... Aşkta sebep aranır mı? 00:29
Kalp Yarası 5. Yeni Bölüm (2 Ağustos 2021 Pazartesi) Fragmanı yayınlandı izle! Şok boşanma kararı... Aşkta sebep aranır mı? 27.07.2021 | 10:48
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı | Video 00:27
Kalp Yarası 5. bölüm fragmanı | Video 27.07.2021 | 00:34
Kalp Yarası 4. Yeni Bölüm 26 Temmuz 2021 Pazartesi 2. Son Fragman yayınlandı izle! Gerçek aşk nedir? 00:30
Kalp Yarası 4. Yeni Bölüm (26 Temmuz 2021 Pazartesi) 2. Son Fragman yayınlandı izle! Gerçek aşk nedir? 26.07.2021 | 10:56
Kalp Yarası 4. Bölüm 26 Temmuz Pazartesi Fragmanı yayınlandı! Kavuşamayan aşıklar... 00:30
Kalp Yarası 4. Bölüm (26 Temmuz Pazartesi) Fragmanı yayınlandı! Kavuşamayan aşıklar... 22.07.2021 | 11:27
Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Antakya’da ortalık toz duman! 00:30
Kalp Yarası 3. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Antakya'da ortalık toz duman! 06.07.2021 | 11:09
Kalp Yarası 1. Bölüm 28 Haziran 2021 Pazartesi Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm (28 Haziran 2021 Pazartesi) Son Fragmanı yayınlandı izle! 28.06.2021 | 13:53
Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 00:45
Kalp Yarası 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı izle! Çok daha acı olan... 23.06.2021 | 16:09

atv Kalp Yarası 6. Son Bölüm yayınlandı! Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #TutElimden etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. atv Kalp Yarası 6. Son Bölüm tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki lünke tıklayın...

VİDEO DEVAM EDİYOR

KALP YARASI 6. SON BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FERİT VE FIRTINA, BAHA'NIN HAİN PLANININ KURBANLARI OLDU!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

Kalp Yarası'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %4,55 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

FERİT, AYŞE'YE KALBİNİ AÇTI!

Ayşe'nin Ferit'le buluşmaya gitmemesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ferit, Ayşe'nin vazgeçtiğini düşünüp duygularını kontrol altına almaya karar verirken Ayşe ise Baha'yla ilgilenmek durumunda kaldı. Ayşe, Baha'yı gizlice tedavi etmeye çalışsa da Baha artık eski Baha değildi. Ferit'i gözüne kestiren Baha'nın gitmeye niyeti yoktu.

Hande ise köşeye sıkıştırdığını düşündüğü Ayşe'yi tüm Antakya'ya rezil edecek bir plan yaptı. Fakat işler ters gidince Azade'yle arası açıldı.

Ayşe, Baha problemiyle uğraşırken ona yardım eden tek kişi Vedia oldu. Vedia bir yandan doğumda ölen oğlunun yasını tutarken bir yandan umut verecek bir gelişme yaşadı.

Sinan, Hande olayını öğrendikten sonra Ferit'e destek çıktı ve Yaman'ın holdingdeki pozisyonunu sorgulamaya başladı. Leman'ın derdi ise bambaşkaydı. Sinan'ın eski nişanlısı Ebru'ya kafayı takınca Azade'den yardım istemekten çekinmedi.

Ferit'in kafasında soru işaretleri olsa da Ayşe'nin kendisinden kaçmasına dayanmadı, her şeye rağmen kalbini ona açtı. Tüm bu gerilimler Ayşe ve Ferit'i birbirine daha da yaklaştırdı ve ikili öpüştü. Bunu gören Baha kontrolden çıktı. Gözü dönen Baha'nın hain planı Ferit'i büyük bir tehlikenin eşiğine getirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA