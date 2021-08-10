Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı Full İzle! Ferit Ayşe'ye duygularını açtı...

atv Kalp Yarası 6. Son Bölüm yayınlandı! Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #TutElimden etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. atv Kalp Yarası 6. Son Bölüm tamamı tek parça izlemek için aşağıdaki lünke tıklayın...

KALP YARASI 6. SON BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FERİT VE FIRTINA, BAHA'NIN HAİN PLANININ KURBANLARI OLDU!

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

Kalp Yarası'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %4,55 izlenme oranı ve %16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

FERİT, AYŞE'YE KALBİNİ AÇTI!

Ayşe'nin Ferit'le buluşmaya gitmemesi, ikili arasında soğuk rüzgarlar estirdi. Ferit, Ayşe'nin vazgeçtiğini düşünüp duygularını kontrol altına almaya karar verirken Ayşe ise Baha'yla ilgilenmek durumunda kaldı. Ayşe, Baha'yı gizlice tedavi etmeye çalışsa da Baha artık eski Baha değildi. Ferit'i gözüne kestiren Baha'nın gitmeye niyeti yoktu.

Hande ise köşeye sıkıştırdığını düşündüğü Ayşe'yi tüm Antakya'ya rezil edecek bir plan yaptı. Fakat işler ters gidince Azade'yle arası açıldı.

Ayşe, Baha problemiyle uğraşırken ona yardım eden tek kişi Vedia oldu. Vedia bir yandan doğumda ölen oğlunun yasını tutarken bir yandan umut verecek bir gelişme yaşadı.

Sinan, Hande olayını öğrendikten sonra Ferit'e destek çıktı ve Yaman'ın holdingdeki pozisyonunu sorgulamaya başladı. Leman'ın derdi ise bambaşkaydı. Sinan'ın eski nişanlısı Ebru'ya kafayı takınca Azade'den yardım istemekten çekinmedi.

Ferit'in kafasında soru işaretleri olsa da Ayşe'nin kendisinden kaçmasına dayanmadı, her şeye rağmen kalbini ona açtı. Tüm bu gerilimler Ayşe ve Ferit'i birbirine daha da yaklaştırdı ve ikili öpüştü. Bunu gören Baha kontrolden çıktı. Gözü dönen Baha'nın hain planı Ferit'i büyük bir tehlikenin eşiğine getirdi.