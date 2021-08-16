Kalp Yarası 7. Yeni Bölüm (16 Ağustos 2021 Pazartesi) Son fragmanı yayınlandı izle! Bitmek bilmeyen çatışma...

atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 7. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı... "Ne zaman kurtulacağız senden..."

Kalp Yarası 7.Bölüm'den nerl olacak?

KALP YARASI İKİNCİ BÖLÜMÜYLE DE EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!

İkimizin Sırrı dün akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu!

Tüm Kişiler'de %3,08 reyting ve %11,43 izlenme payı

AB Sosyal Statü'de %2,27 reyting ve %9,28 izlenme payı

20+ABC1'de %2,72 reyting ve %9,86 izlenme payı alarak

Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu!



Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatan İkimizin Sırrı'nın kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.