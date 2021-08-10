Kalp Yarası 6. Son Bölüm Tamamı (9 Ağustos 2021 Pazartesi) Full İzle! Gerçek duyguları ortaya çıktı

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KALP YARASI 6. SON BÖLÜM TAMAMI (9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ) TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kalp Yarası 6. Bölüm

Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük sınav

Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.