Kardeşlerim 126. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Tanışmış mıydık daha önce?" | Video

"Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi gözlerin…"

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler. Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar. Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır. Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır. Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.