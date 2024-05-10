Video Kardeşlerim Kardeşlerim 128. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım..." | Video
Kardeşlerim 128. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kardeşlerim 128. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım..." | Video

10.05.2024 | 10:58

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 128. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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"Küçükken, 'küseceksen oynamayalım' derdik, peki şimdi ne diyelim? 'Gideceksen sevme' mi?"

Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

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