Kardeşlerim 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisinde Şengül evi terk etti! | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kardeşlerim 12. son bölümde Melisa, Kadir'le sevgili olmak istiyor! | Video 09.05.2021 | 15:38
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Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video 25.04.2021 | 11:59
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Kardeşlerim son bölümde Anne ve babasız ilk doğum günü! | Video 25.04.2021 | 04:46
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Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 23.04.2021 | 11:21
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Kardeşlerim 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.04.2021 | 11:03
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'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video 17.04.2021 | 22:58
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Kardeşlerim 9. bölüm 2. fragmanı | Video 14.04.2021 | 21:33
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Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı... "Kardeşime bir şey mi olacak?" | Video 04.04.2021 | 00:57
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Kardeşlerim 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.03.2021 | 09:31
"Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklıklarını topluyorum" Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.