Video Kardeşlerim Kardeşlerim 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisinde Şengül evi terk etti! | Video

Kardeşlerim 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisinde Şengül evi terk etti! | Video

Kardeşlerim 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim dizisinde Şengül evi terk etti! | Video
22.05.2021 | 15:08

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"Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklıklarını topluyorum" Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

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