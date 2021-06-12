Kardeşlerim 17. yeni bölüm bu akşam atv'de! Kardeşlerim yeni bölüm 2. Fragman yayınlandı | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Kardeşlerim 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 06.06.2021 | 13:41
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Kardeşlerim 12. son bölümde Melisa, Kadir'le sevgili olmak istiyor! | Video 09.05.2021 | 15:38
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Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video 25.04.2021 | 11:59
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Kardeşlerim son bölümde Anne ve babasız ilk doğum günü! | Video 25.04.2021 | 04:46
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Kardeşlerim 10. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 23.04.2021 | 11:21
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Kardeşlerim 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 18.04.2021 | 11:03
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'Kardeşlerim' 9. bölüm... Doruk, Asiye'ye aşkını itiraf ediyor! | Video 17.04.2021 | 22:58
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Kardeşlerim 9. bölüm 2. fragmanı | Video 14.04.2021 | 21:33
"Senin oyuncak silahının yerini gerçeğiyle değiştirdim!" "Yürekleri daracık bazılarının… Ne sevgi sığıyor içine, ne de insanlık!" Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır. Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez. Akif, videoyu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içindedir. Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir.