Video Kardeşlerim Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!
18.09.2021 | 14:55

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OTOMATİK OYNAT

Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! 00:30
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atv Kardeşlerim 20. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı... "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kardeşlerim 20. Bölüm'de neler olacak?

"İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

"Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"

Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

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