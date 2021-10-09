Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..."

Kardeşlerim 23. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! "Sana saklamışım her şeyin, güzelini ben, Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..."

"Sana saklamışım her şeyin, güzelini ben, Sevmeler, sarılmalar şarkılar öpücükler..."

"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.