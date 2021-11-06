Kardeşlerim 27. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Belki bir gün aynı sabaha uyanırız, sen bunu bir düşün!"

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 27. Yeni Bölüm son Fragmanı yayınlandı! "Bu yeni zarfın sürprizine hazır mısın Akif?"

Kardeşlerim 27. Bölüm özeti;

Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır. Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler. Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister. Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir.