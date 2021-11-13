Video Kardeşlerim Kardeşlerim 28. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Babamı kimse öldürmedi!"
Kardeşlerim 28. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle!

Kardeşlerim 28. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Babamı kimse öldürmedi!"

13.11.2021 | 12:37

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OTOMATİK OYNAT

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atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 28. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı! "Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

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"Güneşin sözü var bize, bir gün bizim için doğacak."

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat'i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk'le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan'ın eline Akif'e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

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