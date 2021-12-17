Kardeşlerim 33. Yeni Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı izle! "Mutluluğu bulan konum atsın!"

atv Kardeşlerim 33. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı... "Benim kızım çok küçük hapise giremez."

Kardeşlerim 33. Son Bölüm Özeti;

Ömer, Süsen'le ilgili yeni bir karar almak durumunda kalırken, Akif de sürpriz bir isimle ortaklık kurar. Şengül, kendisini dolandıran müteahhittin peşine düşerken, Aybike ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Doruk ve Asiye, Eren ailesine para desteği sağlamak için bir kafede şarkı söylerken, ilk kez olarak Asiye'nin tatlı kıskançlığıyla tanışırlar. Suzan'la Harika arasında ipler iyice gerilirken, okulda düzenlenen tanışma kokteylinde ise herkesi korku dolu dakikalar beklemektedir.