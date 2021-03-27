Video Kardeşlerim Kardeşlerim 6. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler "Sizin servetinizde..."

Kardeşlerim 6. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler "Sizin servetinizde..."

Kardeşlerim 6. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler
27.03.2021 | 13:17

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Kardeşlerim 6. Bölüm 27 Mart 2021 Cumartesi 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler Sizin servetinizde... 01:01
Kardeşlerim 6. Bölüm (27 Mart 2021 Cumartesi) 3. Fragmanı yayınlandı izle! Tokat gibi sözler "Sizin servetinizde..." 27.03.2021 | 13:17
Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı | Video 00:44
Kardeşlerim 6. bölüm fragmanı | Video 21.03.2021 | 00:24

atv'nins evilen yeni dizisi Kerdeşlerim'in 6. Yeni Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı... "Evet pişmanım ama seninle burada yaşadığım için pişmanım"

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"Sizin servetinizde bizim gözyaşımız var!"

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür. Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

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