Video Kardeşlerim Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı "DNA testi" | Video
Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı "DNA testi" | Video

25.09.2022 | 10:38

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Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #YeniBirKarar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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