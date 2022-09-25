Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı "DNA testi" | Video

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #YeniBirKarar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.