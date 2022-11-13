Kardeşlerim 68. Bölüm fragmanı izle! ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Nebahat Asiye'ye resti çekti || VİDEO

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kardeşlerim dizisi son olarak 67. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından yeni bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ‘’Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. İşte ATV ile Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı izle videosu ve yeni bölümden detaylar...

ATV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi 12 Kasım Cumartesi akşamı 67. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından izleyiciler, ''Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı ATV tarafından paylaşıldı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına, Nebahat'in Asiye'ye söylediği ''Davul bile dengi dengine. Oğlumun peşini bırak!'' sözleri damga vurdu. İşte ATV ile Kardeşlerim 68. bölüm fragmanı izle videosu ve yeni bölümden detaylar...