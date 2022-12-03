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Kardeşlerim 70.bölüm izle ATV’de! ''Sevgi Teyze kalp krizi geçirmiş!'' 03.12.2022 | 14:10
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Kardeşlerim 63. bölüm izle: “Dön okula mezun ol, özgür ol…” 15.10.2022 | 23:34
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ATV’nin en çok izlenen dizisi Kardeşlerim son bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Dizideki yeni bölümde hastanede Sevgi için gergin bekleyiş başlarken, Ömer ayakta kalabilmek için Asiye'ye tutunur. İşte Kardeşlerim 70.bölüm fragmanı