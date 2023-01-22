Video Kardeşlerim Kardeşlerim 77. Bölüm Fragmanı "Sevgi Teyze'nin ölümüne Yasmin sebep olmuş" | Video
Kardeşlerim 77. Bölüm Fragmanı

Kardeşlerim 77. Bölüm Fragmanı "Sevgi Teyze'nin ölümüne Yasmin sebep olmuş" | Video

22.01.2023 | 13:25

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

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