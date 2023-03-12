Kardeşlerim 82. Bölüm Fragmanı "Ben, yüzünü görmeden de güldüğünü anlayabiliyorum" | Video
Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.
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