Video Kuruluş Osman İslam’ın kutsal emanetleri Kayı Obası’nda
İslam’ın kutsal emanetleri Kayı Obası’nda

İslam’ın kutsal emanetleri Kayı Obası’nda

16.10.2024 | 22:20

‘Kuruluş Osman’ın 167. Bölümünde Osman Bey, küffarın elinden kurtardığı İslam’ın kutsal emanetlerini dualar eşliğinde obaya getirdi. Osman Bey, İslam’ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan etti.

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