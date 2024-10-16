İslam’ın kutsal emanetleri Kayı Obası’nda
‘Kuruluş Osman’ın 167. Bölümünde Osman Bey, küffarın elinden kurtardığı İslam’ın kutsal emanetlerini dualar eşliğinde obaya getirdi. Osman Bey, İslam’ın kutsal emanetlerine göz diken herkesle savaşacağını ilan etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:08
İslam’ın kutsal emanetleri Kayı Obası’nda 16.10.2024 | 22:20
00:46
Kuruluş Osman 167. Bölüm Fragmanı | Video 10.10.2024 | 12:32
05:04
Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti 10.10.2024 | 00:01
00:45
Kuruluş Osman 166. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 08.10.2024 | 10:52
00:45
Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2024 | 11:46
00:45
Kuruluş Osman 165. bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 25.09.2024 | 11:21
00:58
Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video 22.09.2024 | 12:48