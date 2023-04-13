Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 122. Bölüm Fragmanı izle! "Duracağımız tek şey ecelimiz olacak" | VİDEO
Kuruluş Osman 122. Bölüm Fragmanı izle!

Kuruluş Osman 122. Bölüm Fragmanı izle! "Duracağımız tek şey ecelimiz olacak" | VİDEO

13.04.2023 | 00:58

Kuruluş Osman 122. Yeni bölüm fragmanı yayında! Reytinglerde iddialı olan Atv dizisinde, devlet kurma yolunda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş Osman 122. Bölüm fragmanında gelecek hafta; Obasını, Yenişehir’e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atıyor. İşte Kuruluş Osman 122. Yeni bölüm fragmanı

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