Kuruluş Osman 122. Bölüm Fragmanı izle! "Duracağımız tek şey ecelimiz olacak" | VİDEO

Kuruluş Osman 122. Yeni bölüm fragmanı yayında! Reytinglerde iddialı olan Atv dizisinde, devlet kurma yolunda aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Kuruluş Osman 122. Bölüm fragmanında gelecek hafta; Obasını, Yenişehir’e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atıyor. İşte Kuruluş Osman 122. Yeni bölüm fragmanı