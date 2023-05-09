Kuruluş Osman 125. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sizi tahta oturtacağız" | Video

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 10 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 125. Bölümünde Osman Bey, zindana atılan Malhun Hatun’u kurtarmaya çalışırken öte yandan da İsmihan Sultan’ın kurduğu tuzakla mücadele eder. İsmihan Sultan ise Bengi Hatun’u kendine şahitlik etmesi için ikna etmeye çalışır.