Kuruluş Osman 133. Bölüm izle! ATV Kuruluş Osman son bölüm izle full HD | VİDEO
ATV dizisi Kuruluş Osman 133. Bölüm izle araştırmaları ile gündemdeki yerini aldı. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonu ve görsel şölen tarihi sahneleriyle takip edilmeye devam ediyor. Her hafta Çarşamba günü ekranlara gelen yapım için ekran başında yerler alındı. ATV canlı yayın ekranı araştırılıyor. İşte, 18 Ekim Kuruluş Osman 133. bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…
Kuruluş Osman son bölüm izle ATV ekranlarında. Yeni bölümde Osman Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Hazine'den haberdar olmuştur. Osman Bey, Yakup Bey'in hakimiyetini kıracak tek şeyin hazine olduğunu düşünmektedir. Dizinin 133. bölümü gündemde. İşte, Kuruluş Osman 133. bölüm izle ekranı:
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
00:50
Kuruluş Osman 133. bölüm fragmanı: "Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" 12.10.2023 | 00:48
06:05
Yunus Emre’den Bala Hatun’a Eyyub Aleyhisselam kıssası 12.10.2023 | 00:37
04:10
Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya 12.10.2023 | 00:26
09:32
Esaretten dönen Cerkutay, Osman Bey’le yüzleşti 11.10.2023 | 23:06
06:44
Yunus Emre’den Hz. Süleyman Kıssası 04.10.2023 | 23:50
05:57
Boran Bey, Hz. Yunus Emre’nin şiirini işte böyle okudu 04.10.2023 | 22:59
08:17
Anadolu’nun yeni sultanı kim olacak? Osman Bey divanı topladı 04.10.2023 | 22:43
01:20
Kuruluş Osman 5. sezon ilk tanıtımı yayınlandı! | Video 27.09.2023 | 22:22