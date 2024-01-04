Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı

04.01.2024 | 11:30

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!"

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba 20.00'de atv'de.
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