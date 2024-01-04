Kuruluş Osman 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 143. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Ya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak, büyük bir devlet kuracağız!"