Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur!" | Video
Atv'nin reyting rekoru kıran dizisi Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı.
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