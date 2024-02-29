Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!”
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!”

Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!”

29.02.2024 | 00:49

Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 08:41
Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 29.02.2024 | 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 29.02.2024 | 00:49
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 02:59
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 28.02.2024 | 23:02
Osman Bey’in büyük planı 03:50
Osman Bey’in büyük planı 28.02.2024 | 22:11
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 00:45
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 26.02.2024 | 23:48
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir! 00:45
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: "Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir!" 20.02.2024 | 00:11
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Senin karın olmak yeterince güç veriyor | Video 00:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin karın olmak yeterince güç veriyor" | Video 19.02.2024 | 15:52
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur! | Video 00:39
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur!" | Video 19.02.2024 | 15:49
Malhun Hatun’un vazifesi 01:50
Malhun Hatun’un vazifesi 14.02.2024 | 23:22
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti 01:25
Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti 14.02.2024 | 23:22
Kuruluş Osman 148. Bölüm 2. Fragman: Türk’ün onlara esir olmayacağını gösterelim! 00:45
Kuruluş Osman 148. Bölüm 2. Fragman: "Türk'ün onlara esir olmayacağını gösterelim!" 13.02.2024 | 20:58
Kuruluş Osman 148. Bölüm Fragmanı: Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız! 00:45
Kuruluş Osman 148. Bölüm Fragmanı: "Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız!" 08.02.2024 | 00:51
Osman Bey divanı topladı! Osman Bey: “Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür!” 07:24
Osman Bey divanı topladı! Osman Bey: “Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür!” 08.02.2024 | 00:42
Malhun Hatun’un hac rüyası! 04:22
Malhun Hatun’un hac rüyası! 07.02.2024 | 22:51
Kuruluş Osman 147. Bölüm Fragmanı: Madem ki devir değişti o vakit kavga büyüyecek! 00:39
Kuruluş Osman 147. Bölüm Fragmanı: "Madem ki devir değişti o vakit kavga büyüyecek!" 01.02.2024 | 00:54
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı: Burada bey de benim, devlet de benim! 00:44
Kuruluş Osman 146. bölüm fragmanı: "Burada bey de benim, devlet de benim!" 25.01.2024 | 00:21
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi! 10:29
Osman Bey, tekfurlardan sadakat istedi! 24.01.2024 | 23:12
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu 04:56
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu 24.01.2024 | 22:53
Kuruluş Osman 145. bölüm 2. fragmanı: Ezer geçerim bilesin! 00:44
Kuruluş Osman 145. bölüm 2. fragmanı: "Ezer geçerim bilesin!" 22.01.2024 | 23:41
Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı: Sizleri bu topraklara gömmezsem bana da Osman Bey demesinler! 00:45
Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı: "Sizleri bu topraklara gömmezsem bana da Osman Bey demesinler!" 18.01.2024 | 00:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA