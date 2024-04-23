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Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek!" | Video
Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek!" | Video

23.04.2024 | 14:29

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY'İN PLANI NEDİR?

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

BEYLER ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar.

CANDAROĞULLARI'NIN İNTİKAM YEMİNİ

Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

ALAEDDİN BEY VE GONCA HATUN EVLENİYOR

Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır?

ORHAN VE MEHMET'İN MÜCADELESİ

Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?

ULCAY VE MEHMET BEY'İN BİRLİĞİ

Öte yanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun onları bekleyen Ulcay tehlikesine karşı nasıl mücadele edeceklerdir? Mehmet, Yakup Bey'lerin esaretini bitirmesi için Ulcay'la anlaşır. Ulcay'ın onları kurtarma planı nedir? Ahmet'in mezarına gitmekte olan Osman Bey'i nasıl bir tehlike beklemektedir?

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