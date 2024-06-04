Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 163. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gayrı fetih de zafer de bize yar olmuştur" | Video
Kuruluş Osman 163. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 163. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gayrı fetih de zafer de bize yar olmuştur" | Video

04.06.2024 | 12:05

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 163. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY, KONSTANTİN PALEALAGOS İLE YÜZLEŞİYOR!

Osman Bey ve Komutan Konstantin karşı karşıya gelmiştir. Şimdi mesele kimin ayakta kalacağıdır. Bizans mı? Türk'ün şanlı devleti mi?

OSMAN BEY'İN HAMLESİ

Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır?

GONCA HATUN VE MEHMEY BEY ARASINDA NELER OLACAK?

Mehmet, Gonca'nın rahatsızlanması üzerine telaşlanır, onu merak eder. Abi kardeş arasındaki buzlar eriyecek midir?

HOLOFİRA HAKKINDAKİ GERÇEK

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

ELÇİM HATUN'A OYUN KURULUYOR!

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?

OSMAN BEY, KONSTANTİN TEHLİKESİNE KARŞI NE YAPACAK?

Konstantin, Osman Bey'i alt etme planları yapmaktadır. Osman Bey, Konstantin'in kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

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