Kuruluş Osman 170. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 170. Bölümü, 13 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.