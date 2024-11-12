Kuruluş Osman 170. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan 170. Bölümü, 13 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.
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