Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!" | Video 04.02.2025 | 14:25 Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY'İN ANDI

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır? Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

BEGÜM HATUN'UN İNTİKAM PLANI?

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir. Begüm Hatun, Bala Hatun'dan intikam almak için nasıl bir yol izleyecektir?

YUSUF ŞEHİT Mİ OLUYOR?

Yusuf ve alplar Lucas'ın eline düşer. Lucas, Osman Bey'in ve ahalisinin diriliş umutlarını söndürüp gözdağı vermek için Yusuf'u bütün Türklerin önünde arenada idam etmek ister. Bunun haberini alan Osman Bey Yusuf'ları kurtarmak için harekete geçer. Lucas'ın planlarını suya düşürmeyi hedefleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracaktır? Yusuf şehit mi oluyor?

OSMAN BEY LUCAS'IN CEZASINI KESİYOR

Bütün tehlikeleri göze alıp arenaya giren Osman Bey Lucas'ın canını aldıktan sonra Sofia ve Ulugan'a rağmen esirleri kurtarıp arenadan çıkabilecek midir?