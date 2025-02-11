Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video
Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video

Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video

11.02.2025 | 11:18

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan yeni bölümü 12 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video 00:47
Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video 11.02.2025 | 11:18
Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak! | Video 00:46
Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!" | Video 04.02.2025 | 14:25
Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı: Hakkın ve hürriyetin aşığı Türk’e kim diz çöktürebilir? 00:43
Kuruluş Osman 178. bölüm fragmanı: “Hakkın ve hürriyetin aşığı Türk’e kim diz çöktürebilir?" 16.01.2025 | 11:29
Kuruluş Osman 177. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Begüm Hatun, Osman Bey’e sevdalıdır! | Video 00:46
Kuruluş Osman 177. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Begüm Hatun, Osman Bey'e sevdalıdır!" | Video 14.01.2025 | 12:32
Moğollar’dan görülmemiş vahşi işkence ve zulüm! 01:39
Moğollar’dan görülmemiş vahşi işkence ve zulüm! 26.12.2024 | 10:49
Kuruluş Osman 176. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video 00:45
Kuruluş Osman 176. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video 20.12.2024 | 14:27
Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar | Video 00:46
Kuruluş Osman 175. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Cenkte galibiyeti getiren erin çokluğu değildir, yürektir evlatlar" | Video 17.12.2024 | 11:01
Kuruluş Osman 175. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Fetihler yalnızca kaleler için değildir, evvela gönüller içindir! | Video 00:44
Kuruluş Osman 175. Bölüm Fragmanı yayınlandı! “Fetihler yalnızca kaleler için değildir, evvela gönüller içindir!" | Video 17.12.2024 | 10:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA