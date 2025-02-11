Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesecek olan yeni bölümü 12 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek.