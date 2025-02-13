Kuruluş Osman 181. Bölüm tanıtımı yayınlandı | Video
Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ yeni bölümüyle her Çarşamba atv’de!
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