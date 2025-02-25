Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 182. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman 182. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 182. Bölüm Fragmanı yayınlandı

25.02.2025 | 14:31

Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmak için harekete geçer. Fakat Sofia, Bala Hatun'u hiç bilinmeyen bir manastıra götürecektir. Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek midir? Sofia'nın büyük sırrı Poena sonunda açığa çıkacak mıdır? Osman Bey ve Bala Hatun yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşabilecekler mi? Yoksa Sofia, onlara büyük bir acı daha mı yaşatacaktır?

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