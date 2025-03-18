Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çakal düş gördü diye kurdun soyu tükenmez!" | Video
Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çakal düş gördü diye kurdun soyu tükenmez!" | Video

18.03.2025 | 12:11

Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

OSMAN BEY, ULUGAN'A KARŞI HAMLESİNİ YAPIYOR!

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

ESENBİKE HATUN'UN KURDUĞU TUZAK!

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır? Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Çakal düş gördü diye kurdun soyu tükenmez! | Video 00:46
Kuruluş Osman 185. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Çakal düş gördü diye kurdun soyu tükenmez!" | Video 18.03.2025 | 12:11
Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı 02:20
Bala Hatun kızı Halime’ye kavuşmak için gemileri yaktı 13.03.2025 | 00:45
Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Osman Bey ve Esenbike Hatun karşı karşıya 04:01
Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey ve Esenbike Hatun karşı karşıya 12.03.2025 | 22:59
Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Bize boyun mu eğdireceksin? Varsa gücünüz gösterin! | Video 00:46
Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Bize boyun mu eğdireceksin? Varsa gücünüz gösterin!" | Video 11.03.2025 | 12:47
Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu 01:53
Osman Bey, Ulugan’a işte böyle oyun kurdu 06.03.2025 | 01:07
Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti 02:03
Bala Hatun, Sofia’yı iple bağlayıp atının arkasında çekti 05.03.2025 | 23:41
Kuruluş Osman 183. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem! | Video 00:46
Kuruluş Osman 183. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Baş veririm, can veririm ama asla boyun eğmem!" | Video 04.03.2025 | 12:43
Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi? 10:22
Osman Bey ile Bala Hatun kızları Halime’ye kavuşabilecekler mi? 27.02.2025 | 00:49
Kuruluş Osman’da 182’nci bölüm: Yoksa Halime ben miyim? 04:27
Kuruluş Osman'da 182'nci bölüm: Yoksa Halime ben miyim? 27.02.2025 | 00:19
Kuruluş Osman 182. Bölüm Fragmanı yayınlandı 00:46
Kuruluş Osman 182. Bölüm Fragmanı yayınlandı 25.02.2025 | 14:31
Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı 01:15
Sofia hain planları için Bala Hatun’u kurtardı 19.02.2025 | 22:47
Kuruluş Osman 181. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Şehitlerin öcü için, hürriyet için, Hakk’ın adı için saldırın! | Video 00:46
Kuruluş Osman 181. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Şehitlerin öcü için, hürriyet için, Hakk'ın adı için saldırın!" | Video 18.02.2025 | 14:26
Kuruluş Osman 181. Bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 00:43
Kuruluş Osman 181. Bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 13.02.2025 | 11:38
Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video 00:47
Kuruluş Osman 180. Bölüm yeni tanıtımı | Video 11.02.2025 | 11:18
Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak! | Video 00:46
Kuruluş Osman 179. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yakacağımız bu diriliş ateşi küffarı diri diri yakacak!" | Video 04.02.2025 | 14:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY