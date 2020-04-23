Kuruluş Osman 19. Bölüm (29 Nisan 2020 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle | Video
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atv'nin Çarşamba akşamlarını rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 29 Nisan 2020 Çarşamba günü ekranlara gelecek olan 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı... İşte Kuruluş Osman 19. Bölüm fragmanı... "Gazilerimizle, evliyalarımızla, ahiyanlarımızla gelip bu diyarları İslam beldesi yapacağız!"