Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Hainler cezasını buluyor | Video

Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Hainler cezasını buluyor | Video

Kuruluş Osman 41. Bölüm (6 Ocak 2021 Çarşamba) Hainler cezasını buluyor | Video
06.01.2021 | 12:41

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atv'nin Çarşamba günlerinin rakipsiz dizisi Kuruluş Osman'ın 41. Bölüm 2. Son Fragmanı yayınlandı... "Obada tek bir hain kalmayacak!"

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Göktuğ'un cezası ne olacak?

Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?

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