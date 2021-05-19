Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video

Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak" Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?