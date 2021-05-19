Video Kuruluş Osman Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video

Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video

Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video
19.05.2021 | 11:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video 00:30
Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman yeni bölüm 3. Fragman | Video 19.05.2021 | 11:36
Kuruluş Osman 59. Bölüm 3. Fragmanı... Bu dökülen kanın hesabı sorulacak! | Video 00:30
Kuruluş Osman 59. Bölüm 3. Fragmanı... "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak!" | Video 17.05.2021 | 23:16
Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm 19 Mayıs 2021 Çarşamba Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme 00:34
Kuruluş Osman 59. Yeni Bölüm (19 Mayıs 2021 Çarşamba) Son Fragmanı yayınlandı izle! Evlilik kararında şok gelişme 15.05.2021 | 11:21
Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Tanıtımı... Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeyi attın! | Video 00:34
Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Tanıtımı... "Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeyi attın!" | Video 15.05.2021 | 02:03
Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! Şok ihanet 05:05
Kuruluş Osman 58. Son Bölüm Tamamı (12 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Şok ihanet 13.05.2021 | 11:18
Kuruluş Osman 59. Bölüm Fragmanı... O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım! | Video 00:29
Kuruluş Osman 59. Bölüm Fragmanı... "O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım!" | Video 13.05.2021 | 01:24
'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı | Video 09:30
'Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey, Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı | Video 13.05.2021 | 00:39
‘Kuruluş Osman’ 58’inci bölüm... Osman Bey, evlilik kararını beylerle istişare etti | Video 04:53
‘Kuruluş Osman’ 58’inci bölüm... Osman Bey, evlilik kararını beylerle istişare etti | Video 12.05.2021 | 22:40
Kuruluş Osman 58. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragman yayınlandı! | Video 00:35
Kuruluş Osman 58. yeni bölümü ile bu akşam atv'de! Kuruluş Osman 2. Fragman yayınlandı! | Video 12.05.2021 | 16:33
Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:55
Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
Kuruluş Osman 58. Yeni Bölüm Fragmanı 12 Mayıs 2021 çarşamba yayınlandı izle! Osman Bey'den vasiyet açıklaması 00:34
Kuruluş Osman 58. Yeni Bölüm Fragmanı (12 Mayıs 2021 çarşamba) yayınlandı izle! Osman Bey'den vasiyet açıklaması 06.05.2021 | 07:01
Kuruluş Osman 57. Son Bölüm Tamamı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu 06:58
Kuruluş Osman 57. Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! Kuruluş Osman'da gözyaşları sel oldu 06.05.2021 | 07:09
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi | Video 14:02
Kuruluş Osman'da heyecan dolu sahne: Osman Bey, Sultan'ın huzurunda Moğol Valisi'ne haddini bildirdi | Video 06.05.2021 | 00:05
Kuruluş Osman 58. Bölüm Fragmanı... Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır... | Video 00:34
Kuruluş Osman 58. Bölüm Fragmanı... "Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..." | Video 06.05.2021 | 00:24
Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Full izle! 00:29
Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! 05.05.2021 | 16:06
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 00:47
Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
Kuruluş Osman 56. Son Bölüm Tamamı 28 Nisan 2021 Çarşamba Full izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan veda 10:18
Kuruluş Osman 56. Son Bölüm Tamamı ( 28 Nisan 2021 Çarşamba) Full izle! Kuruluş Osman'da yürekleri yakan veda 29.04.2021 | 07:13
Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm 5 Mayıs 2021 Çarşamba Fragmanı yayınlandı izle! Osman Bey'den şok hamle 00:27
Kuruluş Osman 57. Yeni Bölüm (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Fragmanı yayınlandı izle! Osman Bey'den şok hamle 29.04.2021 | 06:53
Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman fragmanında nefes kesen hesaplaşma | Video
Kuruluş Osman 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman fragmanında nefes kesen hesaplaşma | Video 29.04.2021 | 03:46
'Kuruluş Osman' 56. bölüm... Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı | Video 13:08
'Kuruluş Osman' 56. bölüm... Şehit düşen Savcı Bey’in son sözleri yürekleri dağladı | Video 29.04.2021 | 00:11

Kuruluş Osman 59. yeni bölümü ile bu akşam TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak" Osman Bey'in uyarılarına kulak asmadan Moğolların kampını basmaya giden Umur Bey ve alpleri, Nikola tarafından uyarılan Togay tarafından tuzağa düşürülür. Togay'ın komutanı Camuha da nökerleri ile birlikte savunmasız kalmış Umur Bey obasına baskın düzenler. Malhun Hatun ve bir avuç alp obayı savunmak için ölüm kalım mücadelesine girer.

VİDEO DEVAM EDİYOR

NİKOLA FIRSATTAN İSTİFADE EDİYOR

Osman Bey ve Togay arasındaki anlaşmayı bozmayı başaran Nikola, düşmanlarının birbirini kırmasından faydalanmak isterken; Togay'ın anlaşmayı bozduğunu düşünen Osman Bey, Kayı Obası'na saldırı ihtimaline karşılık önlem alır.

OSMAN BEY HESAP SORUYOR

Nikola tarafından yalnız bırakılan ve tuzağa düşen Umur Bey, yaşadığı başarısızlığın ardından büyük pişmanlık yaşar. Umur Bey obasının yaralarını sarmak için derhal harekete geçen Osman Bey, Umur Bey'den ise Türkmenlerin istikbalini tehlikeye atmasının hesabını soracaktır.

MALHUN HATUN MOĞOL SALDIRISINA NASIL KARŞI KOYACAK?

Osman Bey, tüm uyarılarına rağmen başına buyruk hareket eden Umur Bey'de nasıl hesap soracak? Umur Bey'i tuzağa düşüren Togay, Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Malhun Hatun obasını Moğollara karşı nasıl savunacak? Osman Bey, Togay'ın muhtemel saldırısına karşı nasıl önlem alacak? Osman Bey'in Moğollarla yaptığı anlaşmanın bozulmasını Nikola nasıl değerlendirecek? Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını yeniden değerlendirecek mi? Umur Bey yaşadığı başarısızlığın ardından kendini affettirmek için ne yapacak?

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA