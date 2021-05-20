'Kuruluş Osman' 60. bölüm fragmanı... "Boyun beylik, beyliğin devlet, Alpların ordu olacak inşallah" | Video
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Kuruluş Osman 58. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 12.05.2021 | 11:14
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Kuruluş Osman 57. Yeni Son Bölüm Tamamı (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Full izle! 05.05.2021 | 16:06
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Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 59. bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. 59. bölümün ardından merakla beklenen 60. bölüm fragmanı ekrana geldi.